Видеоматериалы приобщены к уголовному делу о ДТП с участием актера Михаила Ефремова , которое состоит из пяти томов. Как сообщил ТАСС во вторник адвокат потерпевшей стороны Александр Добровинский, среди них видео, на котором актер просит его отпустить и обещает потом заплатить деньги.

"Сегодня мы приступили к изучению материалов дела, полученных 11 июля в порядке ст. 216 УПК РФ. Они включают в себя видеоматериалы и пять томов дела. Действительно, наряду с другими видеоматериалами нами были обнаружены фрагменты, показанные вчера в эфире программы "60 минут" [на телеканале "Россия 1]", — сказал Добровинский.

Ранее адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил, что артист завершил ознакомление с материалами дела, и оно может быть направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения. Вместе с тем видео с Ефремовым он назвал "фейком".

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что попыток дачи взятки со стороны Ефремова не было, в протоколе это не зафиксировано.

"Что касается видео, которое показали на одном из федеральных каналов, где Ефремов просит его отпустить, а потом он заплатит все деньги, — это, действительно, запись с видеорегистратора сотрудника в момент составления протокола. В тот момент гражданин Ефремов был слишком пьян, плохо осознавал произошедшее, не понимая тяжести последствий устроенного им ДТП", — добавил источник.

По его словам, Ефремов в тот момент был уверен, что ничего страшного не произошло, а штрафы, которые ему могут быть выписаны, он может оплатить потом.

Вечером 8 июня на Смоленской площади в Москве Ефремов на большой скорости выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с фургоном, водитель которого, 57-летний Сергей Захаров , на следующее утро умер в больнице. Артисту предъявлено обвинение в совершении ДТП в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, в результате которого погиб человек. Ему грозит от 5 до 12 лет колонии.

В крови Ефремова после ДТП, помимо большой дозы алкоголя, были обнаружены следы наркотических веществ, в том числе кокаина. По этому факту возбуждено дело о сбыте наркотиков, по которому артист проходит свидетелем.