«Стаскивал силой трусы»: харассмент в российских СМИ

«Насиловали несколько человек»

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев заявил, что обвинения сотрудников СМИ в харассменте — это тренд, пришедший в РФ из других стран.

«Мне не кажется, что это какая-то спланированная кампания против журналистов. Вполне возможно, что это тренд, отголоски истории под названием «Me Too» (движение против сексуального насилия и домогательств — «Газета.Ru), которая есть в разных странах мира», — сообщил глава организации «Газете.Ru».

Отметим, что накануне несколько пользователей Twitter обвинили в домогательствах семерых журналистов: шеф-редактора и фоторедактора «МБХ медиа» Сергея Простакова и Андрея Золотова , бывшего сотрудника Men's Health Russia и «Газеты.Ru» Сергея Миненко, экс-журналистов «Открытой России» Руслана Гафарова и Александра Захарова , ведущего телеканала «Дождь» Павла Лобкова и сотрудника «Медиазоны», а также портала «Такие дела» Павла Никулина

Простаков решил уволиться на фоне скандала.

«В сложившейся ситуации я не считаю для себя возможным оставаться шеф-редактором «МБХ медиа». Прошу прощения у читателей, коллег и друзей — у всех, кого я подвел», — сообщил журналист в своем Telegram-канале.

Обвинения в сторону Простакова посыпались 13 июля — тогда несколько девушек рассказали свои истории в Twitter.

«К каждой из них Простаков так или иначе приставал, отпускал неуместные шуточки и комментарии в их адрес, распускал руки. Ко мне Простаков приставал на вечеринке наших общих друзей», — написала одна из пользовательниц.

Другая девушка заявила о том, что в квартире шеф-редактора произошло групповое изнасилование, при котором он присутствовал.

«Она [девушка] напилась на вписке у Простакова, и ее изнасиловали несколько человек. В этом немного поучаствовал Золотов, Простаков сидел рядом на подоконнике и [мастурбировал]. Потом наутро мальчишки позвонили ее парню, отвезли к нему на такси и дали пинок на выходе из машины», — сообщила девушка, сославшись на рассказ друга.

Простаков сразу же отреагировал на обвинения, заявив, что ничего не помнит о тех вечерах, так как был пьян.

Фоторедактор «МБХ медиа» Андрей Золотов, которого упомянули в этой истории, как участника изнасилования, опроверг данную информацию. «Был групповой секс по обоюдному согласию, в котором я не участвовал», — написал он в Twitter.

После публикации вышеупомянутых откровений решились высказаться на эту тему и другие пользовательницы соцсети — они обвинили в многочисленных попытках склонения к сексу и оскорблениях своего коллегу, экс-журналиста Men's Health Russia и «Газеты.Ru» Сергея Миненко

«Я несколько лет назад имела несчастье пойти с Миненко на встречу (предложил обсудить работу). Кончилось его агрессивными приставаниями. Поехал провожать меня до дома. Я была напугана и в каком-то оцепенении, не знала, как отделаться», — писала одна из пострадавших.

Некоторые экс-коллеги Миненко отмечают, что он и вовсе снимал секс с девушками на скрытые камеры.

Заявили о харассменте и коллеги экс-сотрудника «Открытой России» Руслана Гафарова. Первая об «изнасиловании на домашней вечеринке» рассказала пресс-секретарь Центра фотографии имени братьев Люмьер Валерия Шабельникова — далее появились и другие посты с обвинениями.

В историях фигурировал и другой сотрудник «Открытой России» Александр Захаров.

«Я оказываюсь на кровати, когда он стаскивает с меня трусы. Я пытаюсь их удержать, я говорю ему «нет», но он в ответ лишь говорит: «Я тебя [изнасилую]». Он стаскивает их с меня, и я оказываюсь до конца голой», — так встречу с Захаровым описала пользовательница по имени Ксения.

Отличился в скандале и ведущий «Дождя» Павел Лобков — обвинения в его сторону выдвинул бывший стажер телеканала. Молодой человек рассказал, что знаменитый журналист пытался склонить его сексу.

«Он лез ко мне целоваться, когда я стажировался на «Дожде», трогал мои руки, говоря, что я накачанный, звал домой и пытался переубедить меня в моей ориентации», — сообщил парень.

Позже появились и другие посты с историями домогательств со стороны Лобкова к мужчинам. На следующий день, 14 июля, журналист извинился перед теми, кому его «фривольное поведение причинило дискомфорт».

«Да, обнимал своих коллег, делал им сомнительные комплименты, оценивая физическую привлекательность и намекал на близость, полагая, что это не переходит границ обычного флирта», — написал он на своей странице в Facebook.

В свою очередь журналиста «Медиазоны» и портала «Такие дела» Павла Никулина обвинила в харассменте лишь одна девушка — она рассказала в Twitter о сексе по принуждению.

«Газета.Ru» запросила комментарии у журналистов, которые пока не ответили на обвинения в домогательствах.

«Домогательства не считались большим злом»

Главный редактор газеты «Московский комсомолец» и член Общественной палаты РФ Павел Гусев сообщил «Газете.Ru», что не верит в правдивость столь массовых обвинений в харассменте.

«Я не верю в это. Если есть домогательства, это нужно заявлять сразу, а не через несколько месяцев или полгода. Кроме того, необходимо иметь соответствующие доказательства, после чего заявлять: «Сегодня в час дня он меня трогал за грудь». Даже через 6,5 лет некоторых журналистов неожиданно обвиняют домогательствах. Это мода, которую взяли в США», — отметил глава «МК» в разговоре с «Газетой.Ru».

Он добавил, что не стал бы увольнять сотрудника, ставшего героем истории с домогательствами. «Если этот журналист порядочный и талантливый, я бы постарался найти пути урегулирования этих вопросов. Сразу бы не увольнял», — подчеркнул журналист.

В свою очередь глава СЖР Владимир Соловьев считает, что избежать наказания могут те журналисты, которых уличили лишь в «похотливом взгляде».

«Недавно вышла инструкция от Международной федерации журналистов — там рекомендуют создавать комиссию даже в случае похотливого взгляда. Я не стал бы говорить, что я приверженник наказаний за похотливый взгляд. Если есть серьезные нарушения, связанные с харассментом, то с этим, конечно, надо разбираться. Взгляд — это перебор, по крайней мере, в нашей российской традиции. Человечество вообще перестанет размножаться, если за взгляды наказывать», — пояснил он «Газете.Ru».

В свою очередь главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин объяснил «Газете.Ru», почему в отечественной медиаиндустрии столько скандалов с домогательствами.

«Нравы в журналистской среде в России гораздо более простые, чем в Европе и США. Домогательства у нас никогда не считались большим злом. Наша российская культура более легкомысленно относилась к этому. Такая традиция идет из советских времен — тогда считалось: есть начальник, есть подчиненная, так что это нормально, что начальник пристает», — заявил журналист.

Сунгоркин пояснил, что харассмент надо пресекать, но вряд ли это получится сейчас в российских реалиях. «Думаю, мы должны пройти какой-то большой путь — пять-десять лет, чтобы начать уважать такого роды нормы», — заключил глава kp.ru.