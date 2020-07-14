По его данным, сегодня на строительной площадке дома на Балаклавском проспекте на юге Москвы по неизвестной причине между некоторым количеством рабочих возник конфликт. Некоторое время спустя он перерос в массовую драку.
»По словам очевидцев, есть пострадавшие», — сообщает «Мэш».
На видеозаписи, которую опубликовал канал, видно, как десятки мужчин бросают какие-то предметы в людей, которые прячутся в металлической бытовке.
В апреле, как сообщал «Рамблер», курьеры устроили массовую драку в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в районе станции метрополитена «Электросила» напротив входа в ресторан сети «Макдоналдс» (McDonald’s). О причинах его возникновения и последствиях не сообщалось.
В ноябре более 20 дворников, работников государственного бюджетного учреждения (ГБУ) «Жилищник района Хамовники», подрались на улице Ефремова в Москве. Причиной конфликта стало грубое нарушение правил во время игры в футбол. Около 10 из них были задержаны сотрудниками правоохранительных органов.