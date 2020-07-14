Рабочие устроили массовую драку в Москве . Об этом сообщает телеграм-канал «Мэш.

По его данным, сегодня на строительной площадке дома на Балаклавском проспекте на юге Москвы по неизвестной причине между некоторым количеством рабочих возник конфликт. Некоторое время спустя он перерос в массовую драку.

»По словам очевидцев, есть пострадавшие», — сообщает «Мэш».

На видеозаписи, которую опубликовал канал, видно, как десятки мужчин бросают какие-то предметы в людей, которые прячутся в металлической бытовке.

В апреле, как сообщал «Рамблер», курьеры устроили массовую драку в Санкт-Петербурге. Инцидент произошел в районе станции метрополитена «Электросила» напротив входа в ресторан сети «Макдоналдс» (McDonald’s). О причинах его возникновения и последствиях не сообщалось.