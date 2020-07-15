Фургал: от меня требовали уйти в отставку

В ходе встречи один из членов комиссии спросил, не оказывали ли на него давление, чтобы он оставил свой пост, на что Фургал успел ответить, что в СИЗО такого давления не оказывали, но требовали этого в другом месте, — сообщила она «Интерфаксу».

Собеседница агентства отметила, что Фургал сильно переживает. Он не может смотреть телевизор и узнавать последние новости. Губернатор может только слушать один научно-популярный канал на радио.

Ему принесли газеты от начала месяца. В разговоре он спрашивал, говорят ли о нём, ругают ли, — заключила Меркачева.

Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в организации убийства ряда предпринимателей, а также в организации покушения на убийство. По данным СК РФ, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным он себя не признаёт.

После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых людей. Акции протестав городе пятый день подряд. По данным СМИ, в самом массовом из них приняли участие около 30 тысяч человек. В МВД заявили, что число митингующих составило от 10 до 12 тысяч человек.

15 июля в Хабаровске начался очередной не согласованный с властями митинг в поддержку арестованного губернатора. Протестующие потребовали отпустить Фургала из СИЗО. На акцию пришли около 500 человек. Аналогичное мероприятие проходит в Комсомольске-на-Амуре, где в поддержку главы региона вышли примерно 50 человек, писал NEWS.ru.