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Фургал заявил, что от него требовали уйти в отставку 

News.ru и ещё 1 1 час назад
Фургал: от меня требовали уйти в отставку
Фото: Сергей Ведяшкин/АГН «Москва»
Арестованный губернатор Хабаровского края Сергей Фургал заявил, что от него требовали отставки. Об этом рассказала член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Ева Меркачева. Она посетила политика в СИЗО «Лефортово».
В ходе встречи один из членов комиссии спросил, не оказывали ли на него давление, чтобы он оставил свой пост, на что Фургал успел ответить, что в СИЗО такого давления не оказывали, но требовали этого в другом месте, — сообщила она «Интерфаксу».
Собеседница агентства отметила, что Фургал сильно переживает. Он не может смотреть телевизор и узнавать последние новости. Губернатор может только слушать один научно-популярный канал на радио.
Ему принесли газеты от начала месяца. В разговоре он спрашивал, говорят ли о нём, ругают ли, — заключила Меркачева.
Фургала задержали 9 июля. Его подозревают в организации убийства ряда предпринимателей, а также в организации покушения на убийство. По данным СК РФ, преступления были совершены на территории Хабаровского края и Амурской области в 2004–2005 годах. Тогда Фургал занимался бизнесом. 10 июля Басманный суд Москвы арестовал его на срок до 9 сентября. Виновным он себя не признаёт.
После задержания губернатора на улицы Хабаровска вышли десятки тысяч возмущённых людей. Акции протестав городе пятый день подряд. По данным СМИ, в самом массовом из них приняли участие около 30 тысяч человек. В МВД заявили, что число митингующих составило от 10 до 12 тысяч человек.
15 июля в Хабаровске начался очередной не согласованный с властями митинг в поддержку арестованного губернатора. Протестующие потребовали отпустить Фургала из СИЗО. На акцию пришли около 500 человек. Аналогичное мероприятие проходит в Комсомольске-на-Амуре, где в поддержку главы региона вышли примерно 50 человек, писал NEWS.ru.
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Комментарии
Происшествия , Ушли , Ева Меркачева , Сергей Фургал , СИЗО "Лефортово" , МВД , ФСИН , Интерфакс , Хабаровский Край
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