На московской стройке произошла массовая драка

В московском районе Северное Чертаново рабочие на стройке устроили массовую драку. Telegram-канал LIFE SHOT публикует соответствующую видеозапись во вторник, 14 июля.

Уточняется, что кадры сняты на Балаклавском проспекте. Причина конфликта неизвестна. Есть пострадавшие.

На кадрах можно заметить, как рабочие берут в руки строительные материалы и инвентарь, в том числе кирпичи, лопаты и доски, и начинают нападать друг на друга. Многие из них при этом оставались в стороне, наблюдая за происходящим.

Накануне в московском кафе произошла кровавая драка. Гости заведения что-то не поделили, в результате чего началась потасовка. Один из мужчин достал нож и ударил второго в грудь и плечо. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан.