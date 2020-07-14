На московской стройке произошла массовая драка

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Рабочие на московской стройке устроили массовую драку 

Мослента и ещё 2 53 минуты назад
В московском районе Северное Чертаново рабочие на стройке устроили массовую драку. Telegram-канал LIFE SHOT публикует соответствующую видеозапись во вторник, 14 июля.
Уточняется, что кадры сняты на Балаклавском проспекте. Причина конфликта неизвестна. Есть пострадавшие.
На кадрах можно заметить, как рабочие берут в руки строительные материалы и инвентарь, в том числе кирпичи, лопаты и доски, и начинают нападать друг на друга. Многие из них при этом оставались в стороне, наблюдая за происходящим.
Накануне в московском кафе произошла кровавая драка. Гости заведения что-то не поделили, в результате чего началась потасовка. Один из мужчин достал нож и ударил второго в грудь и плечо. После этого злоумышленник скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан.
Мослента: последние новости
Невеста умерла во время своего свадебного торжества в Москве Невеста умерла во время своего свадебного торжества в Москве На Патриарших прудах в Москве убили лебедя На Патриарших прудах в Москве убили лебедя В затопленной Рузе появились мародеры В затопленной Рузе появились мародеры
Происшествия , Видео
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Забитые до отказа пляжи в Сочи попали на видео
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Видео
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
00:35
Сравнение защитной маски с бюстгальтером попало на видео
Общество В мире
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
00:18
Опубликовано видео подрыва российского патруля в Сирии
Армия Конфликты
Спустившийся по стене многоэтажки москвич попал на видео
01:30
Спустившийся по стене многоэтажки москвич попал на видео
Новости Москвы Происшествия
Опубликовано видео затопленных улиц Сочи
00:44
Опубликовано видео затопленных улиц Сочи
Общество Погода
Опубликовано видео из салона самолета с курильщицей
00:14
Опубликовано видео из салона самолета с курильщицей
Происшествия
Всеармейский конкурс «Чистое небо» попал на видео
00:48
Всеармейский конкурс «Чистое небо» попал на видео
Армия
Появилось видео обстрела опорного пункта Армении
01:39
Появилось видео обстрела опорного пункта Армении
Армия
Появилось видео крушения поезда под Тулой
00:51
Появилось видео крушения поезда под Тулой
Происшествия
На московской стройке произошла массовая драка
00:43
На московской стройке произошла массовая драка
Происшествия
Женщина сорвалась в пропасть и попала на видео
01:03
Женщина сорвалась в пропасть и попала на видео
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение