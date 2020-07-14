В Хабаровске пропал девятилетний ребенок 

Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска проводит проверку по факту пропажи 9-летнего ребенка, сообщает прокуратура Хабаровского края.
"По поручению прокуратуры города Хабаровска прокуратурой Железнодорожного района организована проверка в связи с пропажей 12 июля 2020 года в Хабаровске девятилетнего ребенка. В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов системы профилактики. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", — говорится в сообщении.
Как уточнили РИА Новости в прокуратуре, по предварительным данным, ребенок был из неблагополучной семьи.