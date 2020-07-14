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Женщина сорвалась в пропасть и попала на видео 

Вадим Дроздов 27 минут назад
В Красноярском крае в Курагинском районе произошла трагедия с пьяной туристкой. 34-летняя женщина по имени Евгения забралась на отвесный участок горы Ойха, чтобы сделать эффектное селфи. После фотографирования Женя попыталась подняться обратно к своим друзьям, но подскользнулась, упала, покатилась к пропасти и упала вниз с 50-метровой высоты. Все происходящее снимали на камеру ее друзья, которые находились слишком далеко и не могли ей помочь. Позже стало известно, что Евгения была сильно пьяна. У нее осталось двое детей.
Сотрудники МЧС прибыли на место происшествия спустя несколько часов, чтобы поднять тело.
Происшествия , Видео , МЧС , Красноярский Край
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