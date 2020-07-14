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Опубликовано видео спасения женщины от наводнения 

Вадим Дроздов 37 минут назад
В Японии сильные проливные дожди вызвали массовые наводнения и оползни. На юго-западе страны в ловушку попала женщина со своей кошкой. Они пытались укрыться от наводнения в своем доме, но были окружены со всех сторон водой. Береговая охрана Японии провела спасательную операцию и опубликовала кадры спасения женщины и животного. Видео снималось на экшн-камеру со шлема спасателя. На них видно, как спасатель с вертолета спустился к женщине и пристегнул ее к тросу.
Около 3 миллионов человек были вынуждены покинуть свои дома из-за стихийных бедствий в Японии. На данный момент известно по меньшей мере о 155 погибших.
Происшествия , Видео , Япония
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