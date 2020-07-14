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В Кировском районе Приморья ввели карантин из-за АЧС 

РИА Новости и ещё 2 1 час назад
В российском регионе вспыхнула африканская чума
Фото: РИА Новости
Карантин ввели в Кировском районе Приморья из-за обнаружения очага африканской чумы свиней (АЧС), сообщает правительство региона.
Вспышку заболевания обнаружили в селах Степановка и Марьяновка.
"В районе введен карантин. Сейчас ветеринарные врачи проводят мероприятия по предотвращению заболевания — дезинфекцию хозяйств в частном секторе. На границе второй угрожаемой зоны установлены пункты пропуска", — говорится в сообщении.
На сегодняшний день карантин по АЧС также действует в Яковлевском районе, Чугуевском муниципальном округе и Лесозаводске.
В Приморье с лета 2019 года были зарегистрированы почти 50 очагов АЧС. В апреле 2020 года был ликвидирован последний очаг заболевания в регионе, и карантин по АЧС в крае был снят, но с июня болезнь стали выявлять вновь.
Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.
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