Москвич изнасиловал школьницу

Московский педагог обвиняется в развратных действиях с 10-летней ученицей. Девочка занималась с Александром Березкиным музыкой.

Заявление в полицию на Александра Березкина подала мать девочки. Школьница не сразу смогла рассказать матери, что педагог больше полугода приставал к ней.

Пострадавшая девочка первоначально посещала у Березкина групповые занятия, но затем по предложению педагога стала заниматься с ним индивидуально. Позже она призналась матери, что еще на групповых уроках преподаватель гладил ее по коленке.

Со слов школьницы, во время индивидуальных занятий учитель 10 раз изнасиловал ее. Медики не нашли следов насилия, — однако девочка утверждает, что последний раз педагог насиловал ее в феврале, а такой срок предполагает, что заметных травм у ребенка могло не остаться.

Следователи не исключают, что другие ученицы Березкина тоже могли стать жертвами сексуального насилия. Сам задержанный заявил, что не видит причин для оговора себя ученицей.