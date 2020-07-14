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Стрельба в темнокожего из электрошокера полицейским в США попала на видео 

Lenta.ru 34 минуты назад
В нью-йоркском Бруклине очевидцы сняли, как полицейский выстрелил из электрошокера в темнокожего мужчину. Видеозапись происшествия опубликовал Telegram-канал RT.
В полиции заявили, что один из активистов кричал на полицейских и кинул в них свой шлем. После этого его попытались задержать, один из сотрудников полиции достал электрошокер и выстрелил с близкого расстояния. При этом очевидцы утверждают, что мужчина не представлял опасности
Накануне в Бруклине произошли столкновения между активистами движения Black Lives Matter и сторонниками полиции.
В начале июня мужчина открыл стрельбу по людям в нью-йоркском Бруклине. Сообщалось, что преступник ранил двух человек. Во время задержания мужчина сам получил тяжелое ранение и позже скончался.
В десятках городов США проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами. На фоне массовых беспорядков из-за гибели Флойда в Нью-Йорке вводился комендантский час.
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Происшествия , Видео , В мире , Криминал , Бруклин , США
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