В нью-йоркском Бруклине очевидцы сняли, как полицейский выстрелил из электрошокера в темнокожего мужчину. Видеозапись происшествия опубликовал Telegram -канал RT.

В полиции заявили, что один из активистов кричал на полицейских и кинул в них свой шлем. После этого его попытались задержать, один из сотрудников полиции достал электрошокер и выстрелил с близкого расстояния. При этом очевидцы утверждают, что мужчина не представлял опасности

Накануне в Бруклине произошли столкновения между активистами движения Black Lives Matter и сторонниками полиции.

В начале июня мужчина открыл стрельбу по людям в нью-йоркском Бруклине. Сообщалось, что преступник ранил двух человек. Во время задержания мужчина сам получил тяжелое ранение и позже скончался.

В десятках городов США проходят акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами. На фоне массовых беспорядков из-за гибели Флойда в Нью-Йорке вводился комендантский час.