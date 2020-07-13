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В центре Москвы на глазах у людей похитили человека 

Павел Тиунов 50 минут назад
В центре столицы группа мужчин похитила человека, сообщает Telegram-канал Mash. Пострадавшего избили, затем бросили в багажник автомобиля и увезли в неизвестном направлении.
По данным журналистов, инцидент произошел поздно вечером 12 июля на улице Марксистской во дворе многоэтажного дома. Происшествие попало в объектив уличной камеры наблюдения. На записи видно, как группа мужчин тащит за руки человека. Его бросают на асфальт у припаркованного автомобиля такси, затем начинают избивать. Примечательно, что все происходит на глазах нескольких очевидцев, которые пытаются вмешаться в инцидент. Однако никого к пострадавшему не подпускают. Избитый мужчина теряет сознание, его бросают в багажник такси, после чего машина скрывается из виду.
Свидетели происшествия заявили журналистам, что похитители объяснили свой поступок тем, что обезвредили педофила. Доказательств этому пока никаких нет, несмотря на то, что некоторые очевидцы перед похищением слышали пронзительный женский крик. По данным СМИ, в полицию об инциденте никто не сообщил. Что стало с похищенным мужчиной, до сих пор не известно.
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Происшествия , Видео , Москва
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