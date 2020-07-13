Два финна на гидроцикле нарушили границу с Россией 

Финские пограничники расследуют нарушение границы с Россией двумя гражданами Финляндии , которые на водном мотоцикле пересекли российскую границу и вернулись обратно через 10 минут.

«В субботу, 11 июля, в 2:49 утра пограничник Северной Карелии заметил водный мотоцикл, пересекающий государственную границу в Пюхяярви, Карелия, из Финляндии в Россию. Водный мотоцикл вернулся из России в Финляндию примерно через 10 минут. На борту водного мотоцикла были два человека», — сообщили в погранслужбе Финляндии.

По данному факту начато предварительное расследование. Российскую сторону уведомили о случившемся.

2 июня в ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.

В июле 2017 года сотрудники пограничного управления ФСБ по Крыму заявили о задержании жителя Саратова, который пытался переплыть Керченский пролив на плоту из досок и пластиковых бутылок.