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В Самаре локализовали пожар на складе 

РИА Новости 4 часа назад
В Самаре локализовали пожар на складе
Фото: РИА Новости
Пожар на складе в Самаре локализован на площади 10 тысяч квадратных метров, сообщает МЧС России.
В понедельник днем на улице Профильной, 6 в Самаре загорелась кровля склада на площади 800 квадратных метров. Позднее сообщалось, что площадь пожара на складе достигла 10 тысяч квадратных метров. На складе, по данным ГУМЧС, находится лакокрасочная продукция, пластиковые изделия и оборудование. В МЧС России добавляли, что к месту следует пожарный поезд, а также планируется привлечь пожарный катер и вертолет.
"В 18.39 локализация пожара на площади 10 000 квадратных метров. Вертолетом МЧС России было произведено девять сливов, сброшено 27 тонн воды", — говорится в сообщении.
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Происшествия , МЧС , Самара
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