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Адвокат Ефремова назвал «хайпом» видео с участием актёра после ДТП 

News.ru 29 минут назад
Актёр Михаил Ефремов, по вине которого произошло ДТП в центре Москвы, в момент инцидента «вообще не соображал», заявил адвокат артиста Эльман Пашаев.
Такое заявление было сделано на фоне продемонстрированных в программе «60 минут» на телеканале «Россия-1» кадров, на которых Ефремов якобы попытался договориться с сотрудником полиции, предложив «потом заплатить все деньги». Помимо этого, телеканал также обнародовал видео из кабинета, где актёр проходил медицинское освидетельствование.
Во время ДТП он (Михаил Ефремов. — NEWS.ru) вообще не соображал. Что можно с него просить? Это хайп, — заявил Пашаев в беседе с РБК.
В эфире телеканала адвокат также сообщил, что Ефремов «абсолютно ничего не помнит». По его словам, защита пока не признаёт вину актёра, однако вопрос о виновности должен решать суд.
Актёр Михаил Ефремов устроил ДТП в центре Москвы 8 июня. Управляя Jeep Grand Cherokee, он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водителя фургона госпитализировали, однако врачи не смогли спасти его жизнь. Погибшим оказался 57-летний Сергей Захаров, он работал в службе доставки еды. У него в Рязани остались пожилая мать, жена и двое детей.
В момент аварии Ефремов был в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. В его крови обнаружили каннабиноиды и кокаин. Теперь ему грозит реальный срок лишения свободы. Сейчас Ефремов помещён под домашний арест и может получить до 12 лет колонии.
Через несколько дней после случившегося Ефремов записал видео с извинениями. Он признался, что четыре дня после аварии, в которой погиб Сергей Захаров, он не знал, что сказать, да и сейчас не знает, какими словами просить прощения у семьи погибшего. В свою очередь адвокат семьи Александр Добровинский заявил, что родные погибшего не приняли извинения Ефремова и не примут от него материальную помощь.
Впоследствии адвокат актёра сообщил, что Ефремов не считает себя виновником ДТП, а готовность возместить ущерб родственникам Захарова связана с тем, что в происшествии «участвовала его машина». Позднее он пояснил, что его неправильно поняли.
Ранее NEWS.ru писал, что родные Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра Михаила Ефремова, отказывались от денег за съёмки в ток-шоу, заявил адвокат семьи Александр Добровинский. Такое заявление было сделано на фоне сообщений, распространённых в ряде СМИ о гонорарах его клиентов за выступления на телевидении.
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Происшествия , Видео , Шоу-бизнес
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