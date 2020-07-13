«Нелюди»: кто виноват в смерти сахалинской школьницы 

В пригороде Южно-Сахалинска прошло прощание с убитой и изнасилованной восьмилетней девочкой. На похороны пришли более сотни человек. Ранее по подозрению в совершении преступления были арестованы супруги — они показали правоохранителям, где спрятали тело ребенка. В ходе допросов они рассказали, что заманили девочку, после чего мужчина совершил над ней насилие, а затем задушил пакетом.

Прощание с убитой на Сахалине восьмилетней девочкой прошло у ее дома в пригороде Южно-Сахалинска — Новоалександровске . Об этом сообщает РИА «Новости».

На похороны девочки пришли сотни сахалинцев, в том числе и занимавшиеся поисками ребенка волонтеры. После службы, которую провел священник, земляки попрощались с убитой школьницей.

Напомним, тело восьмилетней девочки, пропавшей в Южно-Сахалинске, обнаружили утром 10 июля в лесу, передавал региональный Следственный комитет

Несколько дней девочку искали сотни человек — сотрудники полиции, Следственного комитета и спасатели, а также более 500 волонтеров из числа местных жителей и поисково-спасательного отряда «Сова». При этом горожане постоянно говорили, что видели школьницу в разных районах Южно-Сахалинска, но ее мать называла эти показания ошибочными.

«Многие дети дали ошибочную информацию. Есть информация, что дочь хотела уехать в Долинск, это сейчас проверяют органы с водителями и кондукторами», — писала женщина на своей странице в Instagram.

Вскрытие показало, что смерть ребенка наступила в день ее исчезновения — 6 июля. Силовикам уже удалось задержать подозреваемых в расправе над школьницей — это, по предварительным данным, 49-летний мужчина и его 32-летняя жена, пишет местное агентство Sakh.com со ссылкой на источник, знакомый с делом.

Как выяснилось 8 июля, в день исчезновения девочка пришла вместе с мамой в гости к знакомым. В какой-то момент женщине позвонил 11-летний мальчик, семья которого живет в одной квартире с погибшей и ее родителями. Ребенок попросил соседок вернуться домой, так как он собирался на тренировку и не мог закрыть дверь, сообщал Telegram-канал Life Shot.

По данным СМИ, мать велела дочери пойти на помощь и остаться после этого в квартире. Школьница была возмущена — ей хотелось погулять, а не сидеть в четырех стенах. Вернувшись домой, она по неизвестным причинам поругалась с 11-летним мальчиком, расплакалась и убежала снова к маме.

Женщина успокоила дочь, но вновь попросила уйти домой. Как выяснилось позже, туда девочка заглянула только для того, чтобы забрать свои вещи — позже видеокамеры зафиксировали, как ребенок идет по району Ново-Александровск с зубной щеткой в руках.

К ней за это время, по данным СМИ, подъезжали два автомобиля, за рулем которых были мужчины. Одному девочка отказала, так как тот хотел отвезти ее в полицию, а ехать с другим не согласилась по неизвестным причинам.

Для школьницы такие путешествия были не в новинку, как пишут местные СМИ, ее мать злоупотребляла алкоголем, из-за чего ребенок часто уходил ночевать к подругам в соседний город Долинск.

По версии следствия, на дороге 49-летний Игорь Дворников и его 32-летняя супруга Кристина Дворникова заманили школьницу в салон автомобиля. Как рассказала на допросе сама женщина, находившаяся в той машине, в день исчезновения девочки они с супругом купили спиртное и поехали на пляж. По пути пара увидела ребенка и остановилась, чтобы его подвезти. Однако вместо этого мужчина повез жену и школьницу в глухое место, где приказал женщине выйти из машины, обозначив, что он хочет сделать с девочкой, передавал местный портал Sakh.com.

По словам жены, она не стала спорить, так как боялась мужчину. После изнасилования подозреваемый задушил школьницу пакетом, вынес из автомобиля и бросил на берегу.

Сам Дворников свою вину сначала отрицал, заявляя, что девочку, которую они подвозили в день похищения, высадил из машины в целости и сохранности там, где она просила. Однако позже мужчина признал вину и указал место, где спрятал тело.

Более того, Кристина Дворникова призналась, что сначала они выпивали прямо в машине, а потом мужчина свернул с маршрута, чтобы совершить свое преступление вдали от лишних глаз. Тело девочки он оставил в траве у реки в лесу, недалеко от села Ожидаево.

На данный момент супруги арестованы. Женщина обвиняется по статье «Похищение человека», а в отношении ее мужа возбуждены уголовные дела по статье «Убийство», «Изнасилование» и «Насильственные действия сексуального характера».

Между тем соседи Дворниковых рассказали телеканалу «Россия-1», что эта семья всегда была со странностями. Не так давно супруги продали квартиру и переехали жить в подвал многоэтажки — полученные от сделки деньги они пропивали.