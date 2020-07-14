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Нефтепродукты попали в озеро в Хабаровском крае 

РИА Новости и ещё 8 53 минуты назад
Нефтепродукты попали в озеро в Хабаровском крае
Фото: Reuters
Нефтепродукты попали в озеро Голое в Хабаровском крае после разгерметизации нефтепровода, проводится проверка, сообщает СУСК РФ по Хабаровском краю и Еврейской автономной области.
"Тринадцатого июля в правоохранительные органы поступила информация о том, что в результате разгерметизации нефтепровода, расположенного в Комсомольском районе, нефтепродукты попали в озеро Голое. По данному факту следственными органами проводится проверка", — говорится в сообщении.
Отмечается, что на место происшествия, расположенное в труднодоступном районе, выехала следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В свою очередь Амурская бассейновая природоохранная прокуратура сообщает, что утечка произошла в районе 575-го километра нефтепровода "Оха — Комсомольск-на-Амуре", который принадлежит "РН-Сахалинморнефтегаз". Озеро Голое расположено в 12 километрах от села Верхнетамбовское Комсомольского района.
"Площадь загрязнения, по предварительным данным, составила 400 квадратных метров", — сообщает прокуратура.
Отмечается, что по факту разлива прокуроры организовали проверку с участием специалистов Приамурского межрегионального управления Росприроднадзора, Амурского территориального управления Росрыболовства.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , СКР , МВД , Росрыболовство , Хабаровский Край
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