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Сафронову предъявили обвинение в госизмене 

РИА Новости 7 часов назад
Сафронову предъявили обвинение в госизмене
Фото: РИА Новости
Следствие предъявило обвинение в госизмене арестованному советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову, сообщил РИА Новости адвокат Иван Павлов.
До этого он находился в статусе подозреваемого. Вину он не признал.
"Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время", — добавил юрист.
Дело Сафронова
на прошлой неделе Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. ФСБ подозревает его в том, что он собирал и передавал спецслужбе одной из стран НАТО составляющие гостайну сведения о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России.
По статье о госизмене ему грозит до 20 лет лишения свободы. Вину задержанный не признал.
Иван Сафронов с 2010 по 2019 год был корреспондентом "Коммерсанта", затем стал спецкором газеты "Ведомости", специализировался на военной и космической тематике.
Советником Дмитрия Рогозина его назначили в конце мая.
В "Роскосмосе" заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой в корпорации. Кроме того, доступа к секретным сведениям у него не было. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, задержание не связано и с журналистской деятельностью Сафронова.
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Комментарии
Происшествия , Дмитрий Рогозин , Иван Павлов , Иван Сафронов , ФСБ , Роскосмос , НАТО , Ведомости , РИА Новости
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