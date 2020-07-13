Сафронову предъявили обвинение в госизмене 

До этого он находился в статусе подозреваемого. Вину он не признал.

"Предъявленное обвинение Ивану непонятно. Неясно кем, по версии следствия, был завербован Иван, какие сведения, кому и как передавал, а также в какое время", — добавил юрист.

Дело Сафронова

на прошлой неделе Лефортовский суд Москвы арестовал Сафронова до 6 сентября. ФСБ подозревает его в том, что он собирал и передавал спецслужбе одной из стран НАТО составляющие гостайну сведения о военном сотрудничестве, обороне и безопасности России.

По статье о госизмене ему грозит до 20 лет лишения свободы. Вину задержанный не признал.

Иван Сафронов с 2010 по 2019 год был корреспондентом "Коммерсанта", затем стал спецкором газеты "Ведомости", специализировался на военной и космической тематике.

Советником Дмитрия Рогозина его назначили в конце мая.

В "Роскосмосе" заявили, что задержание Сафронова не связано с его работой в корпорации. Кроме того, доступа к секретным сведениям у него не было. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, задержание не связано и с журналистской деятельностью Сафронова.