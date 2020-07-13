Утверждено обвинение против сестер Хачатурян

Генеральная прокуратура России утвердила обвинение против сестёр Хачатурян, его передадут в суд, дело младшей передадут в суд для применения мер медицинского характера.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на официального представителя ведомства Андрея Иванова

«Утверждено обвинительное заключение по завершенному расследованием Главным следственным управлением Следственного комитета России уголовному делу в отношении сестер Крестины и Ангелины Хачатурян, обвиняемых по п. «ж» части 2 статьи 105 УК России в совершении в июле 2018 году группой лиц по предварительному сговору убийства своего отца», — сообщили в ведомстве.

Копии обвинительного заключения вручили обвиняемым. Уголовное дело направят в Московский городской суд для рассмотрения по существу.

Также сообщается, что «утверждено постановление о направлении выделенного уголовного дела в отношении младшей сестры — Марии Хачатурян в суд для применения принудительной меры медицинского характера».

«После вручения 14.07.2020 защитнику копии данного постановления уголовное дело будет направлено по подсудности в Бутырский районный суд Москвы», — говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет России завершил дополнительное расследование уголовного дела об убийстве сёстрами Хачатурян своего отца.

В ведомстве сообщили, что «в настоящее время уголовное дело в отношении Крестины и Ангелины Хачатурян направлено прокурору с обвинительным заключением, а в отношении Марии Хачатурян — с постановлением о применении принудительной меры медицинского характера».