В администрации Кирова проходят обыски

Следователи и сотрудники УФСБ проводят обыски в администрации Кирова в рамках уголовного дела о злоупотреблении полномочиями при выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию недостроенного объекта, сообщила пресс-служба следственного управления СК по региону.

«Следственным отделом по Первомайскому району города Кирова следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Кировской области возбуждено уголовное дело по факту злоупотребления полномочиями должностными лицами из числа сотрудников администрации МО «Город Киров», по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями)», — говорится в сообщении на сайте ведомства.

По версии следствия, в 2018 году должностные лица из числа администрации Кирова в интересах застройщика выдали разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, строительство которого завершено не было.

В феврале 2019 года административная техническая инспекция администрации провела проверку и обнаружила незавершенный объект строительства, который не был подключен к инженерным коммуникациям, что «свидетельствует об отсутствии выполнения строительных работ в полном объеме в соответствии с разрешением на строительство и проектной документацией».

Следователи в рамках уголовного дела устанавливают всех причастных к преступлению лиц, расследование продолжается.