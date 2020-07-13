Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом 

Алевтина Жаркова 1 час назад
ФСБ предотвратила теракты в Ростовской области. Силовики выявили ячейку запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», в состав которой входили шесть человек — граждане одной из среднеазиатских стран и России. По имеющимся данным, они планировали устроить теракты в медицинских и учебных заведениях, а также готовили нападения на сотрудников полиции.
Во время проходившей в Азовском районе спецоперации главарь преступной группы оказал сопротивление. Мужчина открыл огонь из автомата Калашникова, а затем подорвал самодельное взрывное устройство. От полученных ранений организатор ячейки скончался.
Происшествия , Видео , Криминал , ФСБ , Исламское государство , Ростовская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фургал сделал заявление в суде
Фургал сделал заявление в суде
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Видео
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
01:49
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
Происшествия Криминал
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
01:42
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
Происшествия В мире
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
00:09
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
Политика
Опубликовано видео с места крушения Ан-2 в Нижегородской области
00:15
Опубликовано видео с места крушения Ан-2 в Нижегородской области
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео пожара на десантном корабле США
01:03
Опубликовано видео пожара на десантном корабле США
Происшествия Армия
Упавший в Нижегородской области Ан2 попал на видео
00:22
Упавший в Нижегородской области Ан2 попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео прокладки трубопровода в Крыму
02:35
Опубликовано видео прокладки трубопровода в Крыму
Общество
Появилось видео с причиной гибели группы Дятлова
01:29
Появилось видео с причиной гибели группы Дятлова
Общество
Нападение мужчины на полицейских попало на видео
01:00
Нападение мужчины на полицейских попало на видео
Происшествия
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
00:50
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение