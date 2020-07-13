Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом 

ФСБ предотвратила теракты в Ростовской области. Силовики выявили ячейку запрещенной в России террористической организации «Исламское государство», в состав которой входили шесть человек — граждане одной из среднеазиатских стран и России. По имеющимся данным, они планировали устроить теракты в медицинских и учебных заведениях, а также готовили нападения на сотрудников полиции.
Во время проходившей в Азовском районе спецоперации главарь преступной группы оказал сопротивление. Мужчина открыл огонь из автомата Калашникова, а затем подорвал самодельное взрывное устройство. От полученных ранений организатор ячейки скончался.