Дело завели против экс-главы района Ростова-на-Дону 

Следователи возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении бывшего главы районной администрации Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области

Как ранее сообщил РИА Новости источник, в пятницу силовики провели обыски у бывшего главы Первомайского района Ростова-на-Дону Артура Григоряна . Он был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.

"Следственными органами СК России по Ростовской области по материалам оперативно-розыскной деятельности, предоставленным УФСБ России по Ростовской области, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Первомайского района Ростова-на-Дону. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", — сказал представитель областного СК.

По версии следствия, подозреваемый знал, что на территории Первомайского района работает не менее 86 незаконных "торговых объектов", доход от деятельности которых должен был идти в городской бюджет. Однако глава района распорядился не принимать в этой сфере никаких мер, отметили в ведомстве.

Григорян покинул пост главы Первомайского района Ростова-на-Дону 20 января текущего года по собственному желанию.