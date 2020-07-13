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Дело завели против экс-главы района Ростова-на-Дону 

РИА Новости 1 час назад
Дело завели против экс-главы района Ростова-на-Дону
Фото: depositphotos.com
Следователи возбудили уголовное дело о превышении полномочий в отношении бывшего главы районной администрации Ростова-на-Дону, сообщил журналистам представитель СУСК России по Ростовской области.
Как ранее сообщил РИА Новости источник, в пятницу силовики провели обыски у бывшего главы Первомайского района Ростова-на-Дону Артура Григоряна. Он был задержан по подозрению в превышении должностных полномочий.
"Следственными органами СК России по Ростовской области по материалам оперативно-розыскной деятельности, предоставленным УФСБ России по Ростовской области, возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы администрации Первомайского района Ростова-на-Дону. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий")", — сказал представитель областного СК.
По версии следствия, подозреваемый знал, что на территории Первомайского района работает не менее 86 незаконных "торговых объектов", доход от деятельности которых должен был идти в городской бюджет. Однако глава района распорядился не принимать в этой сфере никаких мер, отметили в ведомстве.
Григорян покинул пост главы Первомайского района Ростова-на-Дону 20 января текущего года по собственному желанию.
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Происшествия , Артур Григорян , ФСБ , СКР , РИА Новости , Ростовская Область
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