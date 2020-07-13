Следователи заявили о причастности бывшего красноярского депутата, бизнесмена Анатолия Быкова к руководству преступным сообществом. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета (СК) России.

Как писал «Рамблер», весной 2020 года Быкову предъявили обвинение в заказе убийств двух местных предпринимателей — Кирилла Войтенко и Александра Наумова — в 1994 году.

В СК заявили, что в ходе расследования дела о заказных убийствах были получены доказательства связи Быкова с преступными группировками.

По предварительной версии следствия, с 1993-го по 1995 год Быков сплотил вокруг себя несколько ОПГ «с целью захвата лидирующего положения в криминальной среде Красноярского края».