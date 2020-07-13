Опубликовано видео с места крушения Ан-2 в Нижегородской области 

В ночь на 13 июля в Нижегородской области произошла авиакатастрофа. Недалеко от деревни Кистенево в Большеболдинском районе рухнул самолет Ан-2, в результате чего один человек погиб, еще один был госпитализирован.
Телеканал RT опубликовал в своем Telegram-канале видео с места падения легкого многоцелевого воздушного судна. Как видно на кадрах, оно развалилось на две части, при этом после крушения самолет загорелся.
В Приволжском следственном управлении на транспорте Следственного комитета назвали предварительную причину катастрофы. По данным экспертов, самолет во время полета мог задеть линии электропередач, что и привело к падению. Известно также, что упавший самолет принадлежит частной компании, его использовали для обработки сельскохозяйственных полей.