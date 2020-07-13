Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Опубликовано видео с места крушения Ан-2 в Нижегородской области 

Алевтина Жаркова 2 часа назад
В ночь на 13 июля в Нижегородской области произошла авиакатастрофа. Недалеко от деревни Кистенево в Большеболдинском районе рухнул самолет Ан-2, в результате чего один человек погиб, еще один был госпитализирован.
Телеканал RT опубликовал в своем Telegram-канале видео с места падения легкого многоцелевого воздушного судна. Как видно на кадрах, оно развалилось на две части, при этом после крушения самолет загорелся.
В Приволжском следственном управлении на транспорте Следственного комитета назвали предварительную причину катастрофы. По данным экспертов, самолет во время полета мог задеть линии электропередач, что и привело к падению. Известно также, что упавший самолет принадлежит частной компании, его использовали для обработки сельскохозяйственных полей.
Происшествия , Видео , Катастрофы , СКР , Russia Today , Нижегородская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Китай назвал победителя возможной войны между РФ и США
Умерла жена Джона Траволты
Умерла жена Джона Траволты
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Гей-браки рассорили эстонское руководство
Гей-браки рассорили эстонское руководство
Видео
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
01:49
Опубликовано видео задержания террористов под Ростовом
Происшествия Криминал
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
01:42
Задержание главного вора в законе Белоруссии попало на видео
Происшествия В мире
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
00:09
Путин раскрутил ручку на заседании и попал на видео
Политика
Опубликовано видео с места крушения Ан-2 в Нижегородской области
00:15
Опубликовано видео с места крушения Ан-2 в Нижегородской области
Происшествия Катастрофы
Опубликовано видео пожара на десантном корабле США
01:03
Опубликовано видео пожара на десантном корабле США
Происшествия Армия
Упавший в Нижегородской области Ан2 попал на видео
00:22
Упавший в Нижегородской области Ан2 попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео прокладки трубопровода в Крыму
02:35
Опубликовано видео прокладки трубопровода в Крыму
Общество
Появилось видео с причиной гибели группы Дятлова
01:29
Появилось видео с причиной гибели группы Дятлова
Общество
Нападение мужчины на полицейских попало на видео
01:00
Нападение мужчины на полицейских попало на видео
Происшествия
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
00:50
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение