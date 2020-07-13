Москвичка раскрыла квартирную кражу с помощью бутербродов 

В Москве 76-летняя пенсионерка смогла раскрыть квартирную кражу с помощью еды — она заметила, что в холодильнике не хватает ранее заготовленных бутербродов, и поняла, что в жилище хозяйничает посторонний человек. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Женщина проводила летний сезон на даче и, периодически приезжая в городскую квартиру, замечала, что из дома пропадают мелочи. При этом квартира оборудована сигнализацией, замки вскрыты не были, поэтому москвичка в течение длительного периода думала, что сама куда-то складывала пропавшие предметы.

Приехав домой в очередной раз, она не обнаружила в холодильнике бутербродов, которые были заготовлены для поездки на дачу и забыты. Тогда женщина поняла, что ее обкрадывают. В общей сложности из квартиры пропали ценные вещи на сумму 190 тысяч рублей. В совершении преступления подозревается социальный работник, у которого был дубликат ключей от жилого помещения.

Ранее, в апреле, сообщалось, что более 80 процентов россиян ожидают в ближайшем будущем роста уровня преступности в стране из-за сложившейся социально-экономической ситуации. 84 процента опасаются бума квартирных краж, 70 процентов задумывались о приобретении средств самообороны или оружия.