Фонд Дятлова поспорил с Генпрокуратурой

Участники группы туристов под руководством Игоря Дятлова погибли из-за взорвавшегося летательного аппарата. Такую версию озвучил адвокат Фонда памяти Дятлова Евгений Черноусов

Ранее Генеральная прокуратура РФ заявила, что причиной гибели туристов группы Дятлова на Северном Урале в 1959 году стал сход лавины. Трагедия с гибелью группы туристов под руководством Игоря Дятлова случилась в окрестностях горы Холатчахль в Свердловской области

Черноусов опровергает подобные выводы и уверен, что причиной гибели туристов стала техногенная катастрофа. Он заявляет: никаких признаков лавины в 59-м году не было. По мнению адвоката, причиной гибели стал какой-то летательный аппарат, который мог взорваться. Он предполагает, что на военной базе неподалеку проводились испытания.

«Взорвалась ракета — а это ближний космос, 30 километров где-то. Ну, рушится в Уральские горы. Сразу удушье, специфический запах они почувствовали, такой сильный. Кашель, на глаза действует», — цитирует Черноусова Life. Согласно его версии, все девять человек поняли, что отравились. Поэтому туристы разрезали палатку и выбежали из нее.