Крушение самолета в РФ: Что с пострадавшим

Человек, пострадавший при крушении самолета Ан-2 в Нижегородской области , получил ожоги 50% тела. Об этом собеседник в экстренных службах сообщил ТАСС.

Сегодня около 4:00 по местному времени, как сообщал «Рамблер», в Нижегородской области упал и загорелся легкий самолет Ан-2. Сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание. Жертв и разрушений на земле нет.

В самолете находились два человека, один из них погиб, второй пострадал и был госпитализирован. В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Большеболдинского района Нижегородской области сообщили, что он был доставлен в Центральную районную больницу. В свою очередь, собеседник в экстренных службах сообщил ТАСС, что пострадавший, 59-летний мужчина, получил ожоги 50% тела.

В пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России сообщили о проведении доследственной проверки по факту авиакатастрофы.

Там назвали предварительной причиной крушения то, что самолет задел провод линии электропередач (ЛЭП), но сообщили, что будут проверены все версии случившегося.