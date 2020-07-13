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Крушение самолета в РФ: подробности состояния пострадавшего 

Артём Кульша 18 минут назад
Крушение самолета в РФ: Что с пострадавшим
Фото: РИА Новости
Человек, пострадавший при крушении самолета Ан-2 в Нижегородской области, получил ожоги 50% тела. Об этом собеседник в экстренных службах сообщил ТАСС.
Сегодня около 4:00 по местному времени, как сообщал «Рамблер», в Нижегородской области упал и загорелся легкий самолет Ан-2. Сотрудники экстренных служб ликвидировали возгорание. Жертв и разрушений на земле нет.
В самолете находились два человека, один из них погиб, второй пострадал и был госпитализирован. В единой дежурной диспетчерской службе (ЕДДС) Большеболдинского района Нижегородской области сообщили, что он был доставлен в Центральную районную больницу. В свою очередь, собеседник в экстренных службах сообщил ТАСС, что пострадавший, 59-летний мужчина, получил ожоги 50% тела.
В пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте Следственного комитета (СК) России сообщили о проведении доследственной проверки по факту авиакатастрофы.
Там назвали предварительной причиной крушения то, что самолет задел провод линии электропередач (ЛЭП), но сообщили, что будут проверены все версии случившегося.
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Происшествия , СКР , ИТАР-ТАСС , Нижегородская Область
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