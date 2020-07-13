13 июля примерно в 4:10 утра по московскому времени в Нижегородской области потерпел крушение легкий многоцелевой самолет Ан-2. В результате аварии 1 человек умер и еще 1 пострадал и сейчас находится в больнице. По предварительной версии крушение произошло из-за того, что самолет задел провод линии электропередач. После этого Ан-2 упал на землю и загорелся. Сейчас на месте происшествия работают все оперативные службы. Организована доследственная проверка обстоятельств произошедшего. Точные причины аварии выясняются. Ан-2 используется как сельскохозяйственный, спортивный, транспортный, учебный, пассажирский самолёт и состоит на вооружении ВВС многих стран.
Упавший в Нижегородской области Ан2 попал на видео
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