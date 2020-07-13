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Названа причина крушения Ан-2 

Артём Кульша 6 минут назад
Самолет Ан-2 мог потерпеть крушение в Нижегородской области, потому что задел провод линии электропередачи (ЛЭП). Об этом в пресс-службе Приволжского следственного управления (СУ) на транспорте Следственного комитета (СК) России сообщили ТАСС.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», около 4:00 по местному времени в Нижегородской области упал и загорелся легкий самолет Ан-2. В результате авиакатастрофы один человек погиб, один пострадал. Пострадавший, 59-летний мужчина, был госпитализирован в Большеболдинскую центральную районную больницу с ожогами 50% тела.
В пресс-службе Приволжского СУ на транспорте сообщили, что воздушное судно принадлежит компании «Зевс-Авиа» и, согласно предварительной информации, использовалось для обработки сельскохозяйственных угодий.
Также там сообщили о проведении доследственной проверки по факту авиакатастрофы. В ее рамках будет проверено исполнение законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства. В СК назвали предварительной причиной крушения Ан-2 то, что самолет задел провод ЛЭП.
«Это одна из версий случившегося. Будут проверены все версии, в том числе о техническом состоянии самолета и действиях пилота», — добавили там.
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Происшествия , Видео , СКР , ИТАР-ТАСС , Нижегородская Область
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