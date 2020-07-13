Сегодня, как сообщал «Рамблер», около 4:00 по местному времени в Нижегородской области упал и загорелся легкий самолет Ан-2. В результате авиакатастрофы один человек погиб, один пострадал. Пострадавший, 59-летний мужчина, был госпитализирован в Большеболдинскую центральную районную больницу с ожогами 50% тела.

В пресс-службе Приволжского СУ на транспорте сообщили, что воздушное судно принадлежит компании «Зевс-Авиа» и, согласно предварительной информации, использовалось для обработки сельскохозяйственных угодий.

Также там сообщили о проведении доследственной проверки по факту авиакатастрофы. В ее рамках будет проверено исполнение законодательства о безопасности полетов и законности использования воздушного пространства. В СК назвали предварительной причиной крушения Ан-2 то, что самолет задел провод ЛЭП.