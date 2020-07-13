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Нападение мужчины на полицейских попало на видео 

Вадим Дроздов 2 часа назад
В Чебоксарах пьяный мужчина бегал по улицам в трусах и размахивал кухонным ножом. Полностью в неадекватном состоянии он забежал в магазин, сотрудники которого сразу же вызвали полицию. Полицейские пытались задержать дебошира, но тот сопротивлялся из последних сил: кричал, крутился и лежа отмахивался ногами. В какой-то момент мужчина начал бить ногой по служебной машине сотрудников полиции. В итоге пьяницу все равно скрутили и посадили в полицейскую машину. Очевидцы происходящего выложили видео с места происшествия. К счастью, никто не пострадал. Сам нарушитель общественного порядка находится в отделении полиции.
Происшествия , Видео , Чебоксары
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