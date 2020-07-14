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В Новосибирске в результате обрушения перекрытий в доме погиб человек 

RT на русском и ещё 10 24 минуты назад
ЧП в Новосибирске: в жилом доме рухнули перекрытия
Фото: РИА Новости
В Новосибирске обрушились перекрытия в двухэтажном многоквартирном доме, в результате чего погиб пожилой мужчина, сообщили в региональном главке МЧС России.
Сообщение о ЧП поступило в 09:16 (05:16 мск). Прибывшие на место спасатели установили, что в одной из квартир на втором этаже обрушились потолочные перекрытия на площади около 8 кв. м.
«Из-под завалов был извлечён мужчина 1941 года рождения. Скорой медицинской помощью была констатирована смерть», — цитирует представителя МЧС РИА Новости.
На месте работают специалисты, которые проводят оценку состояния всех перекрытий в доме и устанавливают причину обрушения.
Ранее в городе Зуевка Кировской области произошло обрушение перекрытий на месте строительства одноэтажного торгового здания, погибли трое рабочих. СК возбудил уголовное дело.
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Происшествия , Пожар в Новосибирске , Пожар в Москве , МЧС , РИА Новости , Новосибирск
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