ЧП в Новосибирске: в жилом доме рухнули перекрытия

России. Новосибирске обрушились перекрытия в двухэтажном многоквартирном доме, в результате чего погиб пожилой мужчина, сообщили в региональном главке МЧС

Сообщение о ЧП поступило в 09:16 (05:16 мск). Прибывшие на место спасатели установили, что в одной из квартир на втором этаже обрушились потолочные перекрытия на площади около 8 кв. м.

«Из-под завалов был извлечён мужчина 1941 года рождения. Скорой медицинской помощью была констатирована смерть», — цитирует представителя МЧС РИА Новости.

На месте работают специалисты, которые проводят оценку состояния всех перекрытий в доме и устанавливают причину обрушения.

Ранее в городе Зуевка Кировской области произошло обрушение перекрытий на месте строительства одноэтажного торгового здания, погибли трое рабочих. СК возбудил уголовное дело.