Житель Монголии скончался в результате заражения бубонной чумой. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Монголии.

В начале июля, как сообщал «Рамблер», в Монголии и Китае были выявлены несколько случаев заболевания чумой. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Монголии Сергей Диордица заявил, что нет причин для беспокойства. Тем временем власти городского округа Баян-Нура автономного района Китая Внутренняя Монголия ввели режим повышенной эпидемиологической опасности до начала 2021 года.

Сегодня Министерство здравоохранения Монголии сообщило, что несколько дней назад 15-летний подросток из провинции Говь-Алтай употребил в пищу мясо монгольского сурка (тарбагана), заразился чумой и сегодня скончался по пути в больницу. Также в ведомстве сообщили о помещении на карантин около 20 человек, которые тесно контактировали с подростком.