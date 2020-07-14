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Житель Монголии умер от чумы 

Артём Кульша и ещё 15 23 минуты назад
Житель Монголии скончался в результате заражения бубонной чумой. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения Монголии.
В начале июля, как сообщал «Рамблер», в Монголии и Китае были выявлены несколько случаев заболевания чумой. Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Монголии Сергей Диордица заявил, что нет причин для беспокойства. Тем временем власти городского округа Баян-Нура автономного района Китая Внутренняя Монголия ввели режим повышенной эпидемиологической опасности до начала 2021 года.
Вспышка чумы ведет Китай к "карантину с войсками"
Сегодня Министерство здравоохранения Монголии сообщило, что несколько дней назад 15-летний подросток из провинции Говь-Алтай употребил в пищу мясо монгольского сурка (тарбагана), заразился чумой и сегодня скончался по пути в больницу. Также в ведомстве сообщили о помещении на карантин около 20 человек, которые тесно контактировали с подростком.
Неделю назад главный врач московской Городской клинической больницы имени Жадкевича (ГКБ №71) Александр Мясников заявил, что вспышка заболеваемости бубонной чумой может перекинуться на Россию.
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Происшествия , Видео , Другое , Александр Мясников , ВОЗ , Монголия
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