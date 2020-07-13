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Внук Элвиса Пресли найден мертвым 

Артём Кульша и ещё 18 42 минуты назад
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым
Фото: Instagram © thepresleys
Внук американского певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает издание TMZ.
27-летний Кио, как сообщал «Рамблер», был сыном музыканта Дэнни Кио и певицы Лизы Мари Пресли — дочери Элвиса Пресли и Присциллы Пресли. Его мать была женой певца Майкла Джексона и актера Николаса Кейджа. Актриса Райли Кио была сестрой Бенджамина Кио.
Вчера собеседник в правоохранительных органах сообщил TMZ, что 12 июля Кио скончался в городе Калабасасе, штат Калифорния, от огнестрельного ранения. Издание назвало произошедшее очевидным самоубийством.
«Она (Лиза Мари Пресли. — Прим. ред.) полностью разбита горем, безутешна и опустошена, но пытается оставаться сильной ради своих 11-летних близнецов и старшей дочери Райли. Она обожала этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни», — сообщил TMZ менеджер матери Кио Роджер Видиновски.
Кио был музыкантом — в 2009 году он заключил контракт с одной из звукозаписывающих компаний на сумму пять миллионов долларов. Также он исполнил несколько ролей в кино. Кроме этого, о нем мало что известно — он почти не пользовался социальными сетями.
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Происшествия , Общество , Майкл Джексон , Лиза Пресли , Элвис Пресли , МВД
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