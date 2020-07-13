Внук Элвиса Пресли найден мёртвым

Внук американского певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио покончил жизнь самоубийством. Об этом сообщает издание TMZ.

27-летний Кио, как сообщал «Рамблер», был сыном музыканта Дэнни Кио и певицы Лизы Мари Пресли — дочери Элвиса Пресли и Присциллы Пресли. Его мать была женой певца Майкла Джексона и актера Николаса Кейджа. Актриса Райли Кио была сестрой Бенджамина Кио.

Вчера собеседник в правоохранительных органах сообщил TMZ, что 12 июля Кио скончался в городе Калабасасе, штат Калифорния, от огнестрельного ранения. Издание назвало произошедшее очевидным самоубийством.

«Она (Лиза Мари Пресли. — Прим. ред.) полностью разбита горем, безутешна и опустошена, но пытается оставаться сильной ради своих 11-летних близнецов и старшей дочери Райли. Она обожала этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни», — сообщил TMZ менеджер матери Кио Роджер Видиновски.

Кио был музыкантом — в 2009 году он заключил контракт с одной из звукозаписывающих компаний на сумму пять миллионов долларов. Также он исполнил несколько ролей в кино. Кроме этого, о нем мало что известно — он почти не пользовался социальными сетями.