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В России за сутки потушили 75 лесных пожаров 

РИА Новости и ещё 2 26 минут назад
В России за сутки потушили 75 лесных пожаров
Фото: Пресс-служба МЧС России
Лесопожарные службы за сутки ликвидировали 75 лесных пожаров на площади более 10 тыс. гектаров, сообщает РИА «Новости».
По сообщению Авиалесоохраны, по всей стране действует 120 лесных пожаров на площади 32,5 тыс. гектаров. Сотрудники лесопожарных служб активно продолжают их тушение.
Наиболее пострадавшим регионом от лесных пожаров на данный момент является Иркутская область. Там действует 15 лесных пожаров на территории почти 9 тыс. гектаров.
Ранее стало известно, что в Сибири и на Дальнем Востоке сотрудникам лесопожарных служб удалось потушить лесные пожары на территории более 15 тыс. гектаров.
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Происшествия , Катастрофы , Пожары , РИА Новости
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