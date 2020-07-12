Сестер Хачатурян решили судить за убийство

Паршин отметил, что дело младшей из сестер рассмотрят отдельно, так как она признана невменяемой. «По делу двух других мы заявили ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Скорее всего, процесс будет закрытым, так как в деле есть данные о нарушении половой неприкосновенности», — добавил адвокат. его слова приводит РИА «Новости».

По версии следствия, 27 июля 2018 года сестры Хачатурян убили собственного отца. Они нанесли ему удары молотком и ножом по груди, шее и голове. Их мотивом стала личная неприязнь — бизнесмен издевался над дочерьми, что следствие учло как смягчающее обстоятельство, отмечает Nation News.

Ранее на финальном этапе расследования уголовного дела сестер родственники Михаила Хачатуряна, проходящие по делу потерпевшими, обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой поручить вопрос утверждения заключения по делу кому-либо другому вместо замглавы надзорного ведомства Виктора Гриня. Они предположили, что Гринь можжет вновь вернуть дело следствию и посчитали его заинтересованным лицом.

Тело бизнесмена Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями, было обнаружено в доме на Алтуфьевском шоссе, напоминает RT. Позже его дочери Мария, Кристина и Ангелина признались в убийстве отца. Во время расследования дела стало известно, что погибший долгое время издевался над ними.