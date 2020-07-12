Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Сестер Хачатурян будут судить за убийство. На помощь призовут присяжных 

Ura.Ru и ещё 12 57 минут назад
Сестер Хачатурян решили судить за убийство
Фото: ТАСС
Генпрокуратура РФ утвердила сестрам Хачатурян обвинение в убийстве по предварительному сговору. Как заявил адвокат девушек Алексей Паршин, дело будет рассматривать суд присяжных в закрытом режиме.
Паршин отметил, что дело младшей из сестер рассмотрят отдельно, так как она признана невменяемой. «По делу двух других мы заявили ходатайство о рассмотрении дела с участием присяжных заседателей. Скорее всего, процесс будет закрытым, так как в деле есть данные о нарушении половой неприкосновенности», — добавил адвокат. его слова приводит РИА «Новости».
По версии следствия, 27 июля 2018 года сестры Хачатурян убили собственного отца. Они нанесли ему удары молотком и ножом по груди, шее и голове. Их мотивом стала личная неприязнь — бизнесмен издевался над дочерьми, что следствие учло как смягчающее обстоятельство, отмечает Nation News.
Ранее на финальном этапе расследования уголовного дела сестер родственники Михаила Хачатуряна, проходящие по делу потерпевшими, обратились к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой поручить вопрос утверждения заключения по делу кому-либо другому вместо замглавы надзорного ведомства Виктора Гриня. Они предположили, что Гринь можжет вновь вернуть дело следствию и посчитали его заинтересованным лицом.
Тело бизнесмена Михаила Хачатуряна с множественными колотыми ранениями, было обнаружено в доме на Алтуфьевском шоссе, напоминает RT. Позже его дочери Мария, Кристина и Ангелина признались в убийстве отца. Во время расследования дела стало известно, что погибший долгое время издевался над ними.
Ura.Ru: последние новости
Раскрыта информация о доходах задержанного губернатора Фургала Раскрыта информация о доходах задержанного губернатора Фургала «Известия» узнали возможный мотив советника главы Роскосмоса «Известия» узнали возможный мотив советника главы Роскосмоса Политолог: стоит ли политика за задержанием губернатора Фургала Политолог: стоит ли политика за задержанием губернатора Фургала
Комментарии 5
Происшествия , Криминал , Алексей Паршин , Михаил Хачатурян , Игорь Краснов , Генпрокуратура РФ , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рэпер Lil Marlo застрелен в США
Рэпер Lil Marlo застрелен в США
Названа причина смерти невесты на свадьбе в Москве
Названа причина смерти невесты на свадьбе в Москве
В Польше выбрали президента
В Польше выбрали президента
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
В ГИБДД раскрыли, кто был за рулем в авто Ефремова
Видео
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
00:50
Лихач протаранил группу байкеров и попал на видео
Опубликовано видео столкновения двух фур на Новорижском шоссе
00:49
Опубликовано видео столкновения двух фур на Новорижском шоссе
Истребители РФ сопроводили американский самолет-разведчик и попали на видео
00:32
Истребители РФ сопроводили американский самолет-разведчик и попали на видео
Опубликовано видео разгона протестующих в Сербии
00:30
Опубликовано видео разгона протестующих в Сербии
Опасные забавы смоленских подростков попали на видео
00:51
Опасные забавы смоленских подростков попали на видео
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
00:29
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
Мама Бузовой прокомментировала похищение дочери
00:20
Мама Бузовой прокомментировала похищение дочери
Шоу-бизнес
Сбежавший вирусолог рассказал правду о COVID-19
00:57
Сбежавший вирусолог рассказал правду о COVID-19
В мире
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
01:05
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
Путин назвал причину проблем в отношениях с Украиной
00:50
Путин назвал причину проблем в отношениях с Украиной
Политика В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение