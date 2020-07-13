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Раскрыты подробности пожара на американском военном корабле 

Lenta.ru и ещё 38 51 минуту назад
Пожар на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard на военно-морской базе в Сан-Диего произошел не в результате взрыва, при этом причина возгорания пока неизвестна. Об этом заявил представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек, передает РИА Новости.
По его словам, взрыв на судне действительно был, однако он стал не причиной, а следствием пожара, начавшемся в трюме. Сейчас пожар продолжается, на борту корабля находится «около миллиона галлонов топлива» (более 3700 тонн), и пожарные пытаются не допустить его возгорания
17 моряков и четверо гражданских лиц, пострадавших в пожаре, находятся в местной больнице, их жизням ничто не угрожает. В основном они отравились продуктами горения.
О мощном пожаре на десантнике сообщалось в ночь на 13 июля. В момент ЧП на борту Bonhomme Richard находились 160 человек. При этом к кораблю приписано около тысячи военнослужащих. С огнем борются 150 пожарных.
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Происшествия , Армия , Видео , Пожары , США , РИА Новости
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