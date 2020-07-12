Что привело к крушению украинского «Боинга»

Иране заявили, что крушение самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс в Киев , произошла из-за неправильных настроек систем ПВО — незадолго до катастрофы их переместили, однако забыли перенастроить. В итоге ошибка привела к погрешности в данных при обнаружении самолета таким образом, что комплекс ПВО распознал его как цель. В результате трагедии погибли 176 человек.

Организация гражданской авиации Ирана опубликовала дополненный отчет, в котором говорится, что комплекс противовоздушной обороны, сбивший украинский авиалайнер под Тегераном в январе 2020 года, незадолго до катастрофы был перемещен. Об этом говорится в документе, который посвящен расследованию инцидента.

В новой версии, опубликованной на сайте организации, говорится, что 8 января в связи с тем, что ночью Иран ударил по месторасположению американских войск в Ираке , «был изменен уровень готовности» систем ПВО.

«Один из комплексов противовоздушной обороны Тегерана был перемещен, что привело к изменению географического положения и направления комплекса», — уточняется в докладе.

После обстрела военные оповестили гражданские органы контроля над воздушным пространством, что взлетать могут самолеты, которым выдано разрешение на вылет только со стороны военных.

Согласно отчету, эту процедуру прошел и украинский Boeing 737-800 — в 05.53 (04.23 мск) центр контроля воздушного пространства передал запрос гражданского воздушного лайнера на вылет координационному центру системы ПВО — после этого лайнеру было предоставлено разрешение на взлет.

По версии Организации гражданской авиации Ирана, катастрофа произошла из-за «человеческой» ошибки — после перемещения орудия военные не перенастроили данные, а также не выполнили «обязательные после перемещения действия».

В итоге ошибка привела к погрешности в данных при обнаружении самолета — комплекс ПВО распознал его как цель, «двигающуюся с юго-западного направления в сторону Тегерана». При этом из документа следует, что самолет летел на северо-запад от Тегерана, а не с юго-запада.

В организации добавили, что также не состоялся обмен данными между комплексом ПВО и центром, что привело «к еще одной цепочке событий», при которой оператор идентифицирует самолет как «вражескую цель» и, не получив ответа от координационного центра ПВО, запускает первую ракету по самолету, а затем вторую.

Напомним, самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января 2020 года. В катастрофе погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета. По данным украинского МИДа, там были 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 11 (включая экипаж) — Украины, десять граждан Швеции и четыре — Афганистана.

Изначально власти Ирана утверждали, что причиной аварии лайнера стала техническая неисправность. Но позже признали, что на самом деле катастрофа произошла в результате непредумышленной ракетной атаки. Как объяснили иранские военные, виной стал человеческий фактор.

В Иране утверждают, что самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана, и его приняли за «вражескую цель» — крылатую ракету.

В Исламской Республике пояснили, что ожидали атаки со стороны США, поэтому системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.

Извинения за случившееся украинцам принес иранский лидер Хасан Рухани . Он полностью признал, что трагедия произошла из-за ошибочных действий иранских военных, и выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших.

Президент Ирана пообещал, что людей, сбивших украинский лайнер, отдадут под суд. В телефонном разговоре с Зеленским он заверил, что виновные в происшествии будут наказаны, а «судебные органы начнут работу на этом направлении в скором времени».

Первых причастных к катастрофе арестовали в Иране 14 января, сообщало агентство Reuters со ссылкой на представителя судебной власти страны Голамхоссейна Эсмаили. Число арестованных военных при этом так и не уточнили.

В конце января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил журналу Der Spiegel, что человек, по вине которого был сбит украинский Boeing, находится в тюрьме.

Между тем посольство Ирана на Украине заявило о готовности начать переговоры с Киевом по ситуации со сбитым вблизи Тегерана Boeing-737 с 20 июля, передавала РИА «Новости».

«Исламская Республика Иран ни утаивает что-то, ни ищет причины, чтобы не сотрудничать с Украиной сейчас мы ожидаем дату, предлагаемую украинской стороной», — говорилось в сообщении посольства.