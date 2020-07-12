Что привело к крушению украинского «Боинга»

В Иране заявили, что крушение самолета Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс в Киев, произошла из-за неправильных настроек систем ПВО — незадолго до катастрофы их переместили, однако забыли перенастроить. В итоге ошибка привела к погрешности в данных при обнаружении самолета таким образом, что комплекс ПВО распознал его как цель. В результате трагедии погибли 176 человек.
Организация гражданской авиации Ирана опубликовала дополненный отчет, в котором говорится, что комплекс противовоздушной обороны, сбивший украинский авиалайнер под Тегераном в январе 2020 года, незадолго до катастрофы был перемещен. Об этом говорится в документе, который посвящен расследованию инцидента.
В новой версии, опубликованной на сайте организации, говорится, что 8 января в связи с тем, что ночью Иран ударил по месторасположению американских войск в Ираке, «был изменен уровень готовности» систем ПВО.
«Один из комплексов противовоздушной обороны Тегерана был перемещен, что привело к изменению географического положения и направления комплекса», — уточняется в докладе.
После обстрела военные оповестили гражданские органы контроля над воздушным пространством, что взлетать могут самолеты, которым выдано разрешение на вылет только со стороны военных.
Согласно отчету, эту процедуру прошел и украинский Boeing 737-800 — в 05.53 (04.23 мск) центр контроля воздушного пространства передал запрос гражданского воздушного лайнера на вылет координационному центру системы ПВО — после этого лайнеру было предоставлено разрешение на взлет.
По версии Организации гражданской авиации Ирана, катастрофа произошла из-за «человеческой» ошибки — после перемещения орудия военные не перенастроили данные, а также не выполнили «обязательные после перемещения действия».
В итоге ошибка привела к погрешности в данных при обнаружении самолета — комплекс ПВО распознал его как цель, «двигающуюся с юго-западного направления в сторону Тегерана». При этом из документа следует, что самолет летел на северо-запад от Тегерана, а не с юго-запада.
В организации добавили, что также не состоялся обмен данными между комплексом ПВО и центром, что привело «к еще одной цепочке событий», при которой оператор идентифицирует самолет как «вражескую цель» и, не получив ответа от координационного центра ПВО, запускает первую ракету по самолету, а затем вторую.
Напомним, самолет Boeing 737 «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс в Киев, потерпел крушение вскоре после вылета из аэропорта Тегерана рано утром 8 января 2020 года. В катастрофе погибли все 176 человек, находившиеся на борту самолета. По данным украинского МИДа, там были 82 гражданина Ирана, 63 — Канады, 11 (включая экипаж) — Украины, десять граждан Швеции и четыре — Афганистана.
Изначально власти Ирана утверждали, что причиной аварии лайнера стала техническая неисправность. Но позже признали, что на самом деле катастрофа произошла в результате непредумышленной ракетной атаки. Как объяснили иранские военные, виной стал человеческий фактор.
В Иране утверждают, что самолет пролетал рядом с военным объектом Ирана, и его приняли за «вражескую цель» — крылатую ракету.
В Исламской Республике пояснили, что ожидали атаки со стороны США, поэтому системы ПВО страны были приведены в полную боевую готовность. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Тегерана полного признания вины, официальных извинений, наказания виновных и выплаты компенсаций.
Извинения за случившееся украинцам принес иранский лидер Хасан Рухани. Он полностью признал, что трагедия произошла из-за ошибочных действий иранских военных, и выразил соболезнования украинскому народу и семьям погибших.
Президент Ирана пообещал, что людей, сбивших украинский лайнер, отдадут под суд. В телефонном разговоре с Зеленским он заверил, что виновные в происшествии будут наказаны, а «судебные органы начнут работу на этом направлении в скором времени».
Первых причастных к катастрофе арестовали в Иране 14 января, сообщало агентство Reuters со ссылкой на представителя судебной власти страны Голамхоссейна Эсмаили. Число арестованных военных при этом так и не уточнили.
В конце января министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сообщил журналу Der Spiegel, что человек, по вине которого был сбит украинский Boeing, находится в тюрьме.
Между тем посольство Ирана на Украине заявило о готовности начать переговоры с Киевом по ситуации со сбитым вблизи Тегерана Boeing-737 с 20 июля, передавала РИА «Новости».
«Исламская Республика Иран ни утаивает что-то, ни ищет причины, чтобы не сотрудничать с Украиной сейчас мы ожидаем дату, предлагаемую украинской стороной», — говорилось в сообщении посольства.
При этом замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Иран все еще не отправил во Францию бортовые самописцы. Он добавил, что на днях Киев получил согласие от Парижа на присутствие двух украинских экспертов на процедуре их дешифровки.