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Главреда телеканала «Царьград» оштрафовали за фейки о коронавирусе 

Lenta.ru и ещё 8 6 часов назад
Главреда «Царьграда» оштрафовали за фейки о коронавирусе
Фото: РИА Новости
Главного редактора телеканала «Царьград» Дарью Токареву оштрафовали на 120 тысяч рублей за распространение фейков о коронавирусе. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал советник генерального директора по правовым вопросам «Царьград медиа» Виталий Беспалов.
Он пояснил, что речь идет о публикации, в которой российский предприниматель Герман Стерлигов выразил догадку о тестах на COVID-19. «Мы дали прямую речь: мнение Германа Стерлигова по поводу тестов на коронавирус. Он сказал, что якобы тесты могут быть заражены, и что это проделки Великобритании», — рассказал юрист. Он отметил, что в «"Царьграде" ничего не нарушили, поскольку дали информацию в виде прямой речи».
Беспалов уточнил, что представители телеканала пока еще не видели постановление суда и не знают мотивировочную часть этого решения.
8 июня в Дагестане задержали трех россиян по подозрению в распространении одного из самых популярных фейков о коронавирусе. По версии следствия, подозреваемые распространили через мессенджер WhatsApp ложную информацию о том, что в смерти людей и падеже домашней птицы в городе Буйнакске и Карабудахкентском районе виноваты органы государственной власти, якобы распылявшие COVID-19 над населенными пунктами с вертолетов.
31 марта Госдума приняла закон, который предусматривает наказание за распространение фейков о коронавирусе. За публикацию такой информации налагаются штрафы до 700 тысяч рублей, минимальная сумма взыскания — 300 тысяч рублей. Если в результате распространения фейка был причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тысяч до 1,5 миллиона рублей, а срок лишения свободы — до трех лет. Если в результате ложной информации погиб человек, штраф увеличивается до двух миллионов рублей, а срок лишения свободы — до пяти лет.
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Комментарии
Происшествия , Ситуация в мире , Герман Стерлигов , Дарья Токарева , Григорий Березкин , Госдума , РБК , Царьград ТВ , Великобритания
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