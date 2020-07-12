Адвокат Ефремова сделал важное заявление 

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Скандал, разразившийся в связи со смертельной аварией, которую учинил пьяный Михаил Ефремов , не утихает.

Каждое событие, пусть малозначительное, но имеющее отношение к делу, каждое слово людей, так или иначе с ним связанных, выносится на всеобщее обсуждение в СМИ и социальных сетях.

Причем зачастую в искаженном виде.

Так, адвокат Михаила Эфремова Эльман Пашаев, чьи высказывания толковались порой самым неожиданным образом, был вынужден сделать публичное заявление в соцсети.

В инстаграме он по пунктам высказал свою видение ситуации и обозначил план действий.

В первую очередь он опроверг обвинение в том, что он якобы пиарится за счет знаменитого подзащитного.

«Я не считаю нужным светиться и устраивать себе пиар на этом деле (к сожалению, за меня всё сделали журналисты и общество). У меня достаточно дел и клиентов», — отметил адвокат. ⁣⁣⠀

Также Пашаев прокомментировал свою позицию по поводу виновности Ефремова.

«Моя команда располагает информацией, которая сподвигла меня посоветовать Михаилу Ефремову не признавать вину. Повторюсь, окончательное решение за судом».

Как ранее писал «Рамблер», Ефремову предъявили обвинение по по части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека»).