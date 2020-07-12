В Хабаровске прошла вторая акция у здания правительства

Хабаровске прошла вторая акция в поддержку арестованного губернатора региона Сергея Фургала . Как сообщает ТАСС, несогласованное мероприятие было малочисленным — на него пришли всего несколько сотен человек.

Горожане собрались на площади Ленина у здания краевого правительства и вскоре разошлись. Задержаний не было.

Как отмечает ТАСС, хотя официальной информации о численности акции еще нет, в ней, по предварительным данным, приняли участие значительно меньше людей, чем 11 июля.

11 июля в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре прошли несогласованные митинги в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала. По данным МВД, в акциях приняли участие 10–12 тысяч человек. Также в полиции заявили, что митинги были организованы командой Фургала.