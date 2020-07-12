Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Альпинист оценил выводы Генпрокуратуры о гибели группы Дятлова 

РИА Новости 12 минут назад
Названа главная ошибка группы Дятлова
Фото: Фото из материалов дела группы Дятлова, размещенное на сайте Dyatlov Pass
Вывод о том, что гибель туристов на перевале Дятлова в 1959 году вызвал сход лавины, является логичным объяснением случившегося, считает тренер Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев.
Специалист также назвал "очень похожим на правду" вывод о том, что группа в условиях плохой видимости не смогла найти свою палатку.
"Можно даже пройти мимо нее на расстоянии трех-четырех метров и не найти. А это лавина, шоковое состояние и они без специальной одежды", — объяснил тренер в комментарии РБК.
Главной ошибкой туристов Киселев назвал решение заночевать на лавиноопасном склоне.
"Когда сошла лавина, им уже повезло, что они не оказались в палатке без возможности выбраться", — заключил он.
Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в полном составе, совершая поход на лыжах по Северному Уралу в 1959 году. Генпрокуратура занялась этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших и общественного резонанса.
Ведомство пришло к выводу, что гибель группы Дятлова вызвал сход лавины. Как сообщил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, все туристы, кроме трех человек, погибли от переохлаждения. У остальных были выявлены телесные повреждения, характерные для человека, попавшего в лавину.
Видео дня. Мститель сжег коттедж знакомому
Последние новости
ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса ВОЗ допустила возвращение ограничений в России из-за коронавируса Вот кто дал показания против Фургала Вот кто дал показания против Фургала "Не давайте денег Украине, пока она не сдастся" "Не давайте денег Украине, пока она не сдастся"
Комментарии 2
Происшествия , Денис Киселев , Игорь Дятлов , Генпрокуратура РФ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Раскрыты секретные функции смартфонов
Раскрыты секретные функции смартфонов
За какие грехи расплачивается Юрий Стоянов
За какие грехи расплачивается Юрий Стоянов
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
Беременность от Зеленского: пресс-секретарь дала комментарий
Трамп покусился на монополию России
Трамп покусился на монополию России
Видео
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
00:29
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
01:05
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
Танцующая Королева в купальнике и шубе попала на видео
00:21
Танцующая Королева в купальнике и шубе попала на видео
Трехметровая кобра напугала буддийского монаха и попала на видео
01:06
Трехметровая кобра напугала буддийского монаха и попала на видео
Опубликовано видео пуска ракеты с атомного крейсера «Петр Великий»
01:08
Опубликовано видео пуска ракеты с атомного крейсера «Петр Великий»
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
«Хороший мужик»: Шнуров написал стихи о Фургале
00:53
«Хороший мужик»: Шнуров написал стихи о Фургале
Шоу-бизнес Происшествия
Пользователи осудили Норкина
00:15
Пользователи осудили Норкина
Общество
Генпрокуратура объяснила решение по группе Дятлова
02:07
Генпрокуратура объяснила решение по группе Дятлова
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение