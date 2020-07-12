Названа главная ошибка группы Дятлова

Вывод о том, что гибель туристов на перевале Дятлова в 1959 году вызвал сход лавины, является логичным объяснением случившегося, считает тренер Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев

Специалист также назвал "очень похожим на правду" вывод о том, что группа в условиях плохой видимости не смогла найти свою палатку.

"Можно даже пройти мимо нее на расстоянии трех-четырех метров и не найти. А это лавина, шоковое состояние и они без специальной одежды", — объяснил тренер в комментарии РБК.

Главной ошибкой туристов Киселев назвал решение заночевать на лавиноопасном склоне.

"Когда сошла лавина, им уже повезло, что они не оказались в палатке без возможности выбраться", — заключил он.

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова погибла в полном составе, совершая поход на лыжах по Северному Уралу в 1959 году. Генпрокуратура занялась этим делом спустя 60 лет из-за обращений от родственников погибших и общественного резонанса.

Ведомство пришло к выводу, что гибель группы Дятлова вызвал сход лавины. Как сообщил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков, все туристы, кроме трех человек, погибли от переохлаждения. У остальных были выявлены телесные повреждения, характерные для человека, попавшего в лавину.