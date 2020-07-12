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В Петербурге полицейский спас выпавшую из окна старушку 

Мир24 47 минут назад
Поймал на лету: Полицейский спас женщину ценой здоровья
Фото: «Мир24» / Татьяна Константинова
В Санкт-Петербурге полицейский поймал на лету пенсионерку, выпавшую из окна. Старушка и ее спаситель получили травмы и были госпитализированы, пишет «Газета.Ru».
Инцидент произошел на проспекте Просвещения около 19:00 11 июля. Свидетели происшествия рассказали, что пожилая женщина стояла на окне второго этажа многоквартирного дома. Прибывшие на место полицейские уговаривали ее вернуться в квартиру, но она стала падать.
На помощь 80-летней пенсионерке пришел прапорщик полиции Евгений Беляков, который поймал на руки летевшую на землю женщину. Врачи диагностировали у полицейского травмы плеч, ног и мышц спины. Спасенная старушка также получила травмы. Их обоих доставили в больницу.
В конце июня в Приморье сотрудник патрульно-постовой службы отбил щенка у стаи агрессивных собак. В апреле участковый из Татарстана спас из огня человека.
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Происшествия , Евгений Беляков , Газета.Ru , Санкт-Петербург
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