В Санкт-Петербурге произошла стрельба 

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Нападение на финансово-кредитное учреждение совершено в Петербурге . Неизвестный с оружием открыл огонь, ворвавшись в банк на улице Ветеранов. Об инциденте сообщает канал 112.

Очевидцы говорят, что преступник действовал в офисе «Совкомбанка» . Он забежал в помещение, произвёл несколько выстрелов и скрылся.

По предварительной информации, никто не пострадал. Полиция начала розыск стрелявшего.

По данным канала «Невские новости», преступник забрал из банка 4 млн рублей. В городе объявлен план "Перехват".