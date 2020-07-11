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В Санкт-Петербурге произошла стрельба 

Майк Габриелян 31 минуту назад
В Санкт-Петербурге произошла стрельба
Фото: РИА Новости
Нападение на финансово-кредитное учреждение совершено в Петербурге. Неизвестный с оружием открыл огонь, ворвавшись в банк на улице Ветеранов. Об инциденте сообщает канал 112.
Очевидцы говорят, что преступник действовал в офисе «Совкомбанка». Он забежал в помещение, произвёл несколько выстрелов и скрылся.
По предварительной информации, никто не пострадал. Полиция начала розыск стрелявшего.
По данным канала «Невские новости», преступник забрал из банка 4 млн рублей. В городе объявлен план "Перехват".
Ранее «Рамблер» сообщал, что попытка ограбления подмосковного банка попала на видео.
Видео дня. Мститель сжег коттедж знакомому
Происшествия , Совкомбанк , Санкт-Петербург
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