Потерпевшие по делу Ефремова назвали сумму компенсации

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В СМИ неоднократно озвучивалось, что родственники погибшего в пьяном ДТП Сергея Захарова отказываются принять какую-либо материальную компенсацию от устроившего аварию Ефремова.

Однако, как пишет «Московский Комсомолец», журналистам удалось узнать, что потерпевшие — а ими пока признаны жена, два сына и брат Ефремова, хотят получить возмещение морального вреда в сумме 40 млн рублей.

Кроме того, активно пытается получить статус потерпевшей и гражданская супруга покойного.

Еще, как информирует «МК», в отдельное производство выделены материалы о разглашении данных экспертизы, которые продемонстрировал в эфире журналист Владимир Соловьев

Эльман Пашаев, адвокат актера, по-прежнему держится позиции, что виновность Ефремова должен установить суд.

Однако правозащитник отметил, что на него оказывается сильное давление, вплоть до угроз лишения адвокатского статуса.

Как ранее писал «Рамблер», адвокат Ефремова Эльман Пашаев «частично признал», что артист сидел за рулем автомобиля в момент возникновения аварии.

При этом юрист подчеркнул, что в деле существует «много нюансов».