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Подозреваемый в убийстве девочки на Сахалине может быть серийным маньяком 

News.ru 35 минут назад
В изнасиловании школьницы заподозрили маньяка
Фото: ТАСС
45-летний ранее судимый мужчина, подозреваемый в похищении, изнасиловании и убийстве восьмилетней Виктории Тепляковой, может оказаться серийным маньяком.
Как сообщает НТВ, судмедэксперты установили, что ребёнок был дважды изнасилован, в том числе в извращённой форме. Следователи рассматривают вероятность того, что погибшая девочка является не первой жертвой задержанного. После публикации фотографии мужчины на телефон доверия СК позвонила девушка. Она утверждает, что задержанный пытался изнасиловать её в 2005 году. Следователи проверяют причастность мужчины к преступлению.
Ранее в социальных сетях подозреваемого были найдены ссылки на порнографию с изнасилованиями.
8-летняя Виктория Теплякова пропала 6 июля в Южно-Сахалинске. После ссоры с матерью девочка взяла зубную щетку и ушла из дома. Женщина безуспешно пыталась найти ребёнка, а потом обратилась в полицию. К поискам ребёнка подключился спасательный отряд в составе от 100 до 400 человек и сотрудники прокуратуры.
10 июля ребёнок был найден мёртвым. По данным издания Sakh.info, Вика села в машину к семейной паре. Позже был задержан мужчина 1971 года рождения и его супруга 1988 года рождения.
NEWS.ru писал, что Южно-Сахалинский городской суд заключил супругов под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.
Представители СК отдельно отметили, что в социальных сетях распространяется фотография молодого человека, который будто бы убил девочку. Эта информация является ложной.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ
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