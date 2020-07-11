Генпрокуратура назвала причину гибели группы Дятлова 

Генпрокуратура поставила точку в истории с гибелью группы туристов на перевале Дятлова. По данным надзорного ведомства, туристы погибли от схода снежной лавины. При этом стихийное бедствие — не единственная причина гибели людей, сообщает РИА Новости

В надзорном ведомстве считают, что молодые люди из-за плохой видимости не смогли найти палатку после того, как покинули ее.

«Версия о лавине нашла свое полное подтверждение, но причиной гибели является не только она», — сказал заместитель начальника управления Генпрокуратуры в УрФО Андрей Курьяков.

По его словам, когда началась лавина, группа Дятлова через разрезы в палатке покинула ее. Туристы ушли на 50 метров от палатки, к каменной гряде, которая могла защитить их от лавины. Но обратно к палатке они не вернулись, потому что ее не было видно: видимость была 16 метров, а туристы отошли на 50 метров.

В итоге они замерзли, потому что температура была около 40-45 градусов и разведенный костер не помог.

«Это была героическая борьба. Не было паники. Но шансов спастись в данных обстоятельствах у них не было», — заявил Курьяков.

По словам представителя прокуратуры, проведенные эксперименты подтвердили данную версию.

Ранее Генпрокуратура объявила о проведении проверки для выяснения причин трагедии на перевале Дятлова. Ведомство занялось этим делом спустя 60 лет вследствие обращений от родственников погибших. На месте ЧП провели несколько экспертиз с привлечением геодезистов, метрологов и спасателей.