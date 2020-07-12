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На севере Москвы мужчина устроил стрельбу 

ТАСС и ещё 2 1 час назад
На севере Москвы мужчина устроил стрельбу
Фото: РИА Новости
Мужчина устроил стрельбу из автомобиля на Ярцевской улице на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве.
"Сегодня в 12:30 мск от очевидцев поступило сообщение о том, что на Ярцевской улице неизвестный произвел выстрел, после чего автомашина скрылась. Принятыми мерами на улице Генерала Бирюзова автомобиль был обнаружен сотрудниками ГИБДД северо-западного округа Москвы. В машине находились трое человек, предположительно, один из них выстрелил из травматического пистолета", — сказал собеседник агентства.
Предположительно, пострадавших в результате стрельбы нет.
Похожий инцидент произошел в воскресенье на 54-м км МКАД. В службу "02" от граждан поступило сообщение о том, что пассажир одного из автомобилей выстрелил из неустановленного оружия. Ведется розыск правонарушителя.
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Происшествия , Катастрофы , ГИБДД , Москва
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