Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Изнасиловали и задушили пакетом» 

Майк Габриелян 55 минут назад
«Изнасиловали и задушили пакетом»
Фото: ТАСС
На Сахалине задержали подозреваемых по делу об убийстве восьмилетней Вики Тепляковой. Это супружеская пара, которая подобрала ребенка на улице и посадила к себе в микроавтобус.
Вика ушла из дома в Новоалександровске после ссоры с матерью, злоупотреблявшей алкоголем. Такое происходило и раньше — девочка сбегала к подругам в соседний Долинск и жила у них несколько дней. На это раз она пропала. Начались поиски.
Вскоре были задержаны подозреваемые — 45-летний Игорь Дворников и его 32-летняя жена Кристина.
По версии следствия, нетрезвый Дворников, находясь за рулем, заметил идущую вдоль дороги девочку и предложил её подвезти. Вика села в машину добровольно.
Затем Дворников свернул в лес, доехал до берега озера. Супруга заподозрила неладное, но муж велел ей заткнуться, остановился и выгнал из машины.
Кристина утверждает, что не видела, что происходило в микроавтобусе. Только увидев труп, женщина поняла что случилось. Дворников изнасиловал школьницу и задушил полиэтиленовым пакетом. Супруг запугал ее и пообещал убить, если она расскажет о произошедшем, передает телеграм-канал 112.
Подозреваемый сначала отрицал вину, но затем признал вину и показал, где спрятал тело ребенка. Труп нашли неподалеку от села Пятиречье Холмского района.
Ранее «Рамблер» сообщал, что за изнасилование 12-летнего ребенка саратовец отправится на 12 лет в колонию.
Комментарии 97
Происшествия , Долинск , Новоалександровск
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Любовная оргия довела москвичку до смерти
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Свидетельница ДТП с Ефремовым прервала молчание
Россияне жестоко убили в лесу восьмилетнюю девочку
Россияне жестоко убили в лесу восьмилетнюю девочку
Козак: вхождение Донбасса в состав РФ на государственном уровне не…
Козак: вхождение Донбасса в состав РФ на государственном уровне не…
Видео
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
00:29
Опубликовано видео с многотысячного шествия в Хабаровске в поддержку Фургала
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
01:05
Опубликовано видео последствий взрыва газа в жилом доме в Нижнем Новгороде
Танцующая Королева в купальнике и шубе попала на видео
00:21
Танцующая Королева в купальнике и шубе попала на видео
Трехметровая кобра напугала буддийского монаха и попала на видео
01:06
Трехметровая кобра напугала буддийского монаха и попала на видео
Опубликовано видео пуска ракеты с атомного крейсера «Петр Великий»
01:08
Опубликовано видео пуска ракеты с атомного крейсера «Петр Великий»
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
00:18
Заявления адвоката по делу губернатора Фургала попали на видео
Происшествия Криминал
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
01:21
Устроивший погром в ресторане рэпер 50 Cent попал на видео
Происшествия США
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
00:20
Опубликовано видео губернатора Хабаровского края в суде
Происшествия
Эрдогану пригрозили местью за историческую ошибку
01:11
Эрдогану пригрозили местью за историческую ошибку
В мире
«Отмажет адвокат»: Лолита призналась в краже
00:45
«Отмажет адвокат»: Лолита призналась в краже
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение