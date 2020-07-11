«Изнасиловали и задушили пакетом» 

На Сахалине задержали подозреваемых по делу об убийстве восьмилетней Вики Тепляковой. Это супружеская пара, которая подобрала ребенка на улице и посадила к себе в микроавтобус.

Вика ушла из дома в Новоалександровске после ссоры с матерью, злоупотреблявшей алкоголем. Такое происходило и раньше — девочка сбегала к подругам в соседний Долинск и жила у них несколько дней. На это раз она пропала. Начались поиски.

Вскоре были задержаны подозреваемые — 45-летний Игорь Дворников и его 32-летняя жена Кристина.

По версии следствия, нетрезвый Дворников, находясь за рулем, заметил идущую вдоль дороги девочку и предложил её подвезти. Вика села в машину добровольно.

Затем Дворников свернул в лес, доехал до берега озера. Супруга заподозрила неладное, но муж велел ей заткнуться, остановился и выгнал из машины.

Кристина утверждает, что не видела, что происходило в микроавтобусе. Только увидев труп, женщина поняла что случилось. Дворников изнасиловал школьницу и задушил полиэтиленовым пакетом. Супруг запугал ее и пообещал убить, если она расскажет о произошедшем, передает телеграм-канал 112.

Подозреваемый сначала отрицал вину, но затем признал вину и показал, где спрятал тело ребенка. Труп нашли неподалеку от села Пятиречье Холмского района.