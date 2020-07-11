Защита оспорит вердикт суда по делу Никулина

Защита россиянина Евгения Никулина, признанного виновным в киберпреступлениях в США, оспорит вердикт, заявил адвокат подсудимого Аркадий Бух. Об этом сообщает ТАСС.
Адвокат назвал решение суда "большой несправедливостью" и отметил, что защита "однозначно" подаст на апелляцию. По его словам, уже достигнута договоренность с семьей Никулина.
Ранее стало известно, что суд присяжных в США признал гражданина России Евгения Никулина виновным по всем статьям обвинения в киберпреступлениях.
Россиянин Евгений Никулин был задержан сотрудниками чешской полиции и Федерального бюро расследований (ФБР) США в Праге 5 октября 2016 года. Американские власти подозревают россиянина в незаконном получении доступа к данным различных сайтов с целью мошенничества.