Защита оспорит вердикт суда по делу Никулина

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Защита россиянина Евгения Никулина , признанного виновным в киберпреступлениях в США , оспорит вердикт, заявил адвокат подсудимого Аркадий Бух. Об этом сообщает ТАСС.

Адвокат назвал решение суда "большой несправедливостью" и отметил, что защита "однозначно" подаст на апелляцию. По его словам, уже достигнута договоренность с семьей Никулина.

Ранее стало известно, что суд присяжных в США признал гражданина России Евгения Никулина виновным по всем статьям обвинения в киберпреступлениях.