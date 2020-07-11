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В Австрии число погибших при обвале камней возросло до трех человек 

РИА Новости и ещё 2 5 часов назад
В Австрии возросло число погибших при обвале камней
Фото: © AP Photo / Hans Punz
Спасатели в пятницу обнаружили тело еще одного погибшего в результате обвала камней в ущелье на юго-востоке Австрии, число пострадавших возросло до девяти, сообщает телерадиокорпорация ORF со ссылкой на заявление главы Альпийской полиции Герхарда Ригльтхальнера.
Ранее сообщалось о двух погибших и семи пострадавших при обвале камней в ущелье Бэреншютцкламм (Bärenschützklamm) у водопадов в среду.
По словам Ригльтхальнера, в четверг вечером двое мужчин сообщили спасателям, что их 30-летний сосед из Словакии в среду пошел в поход в ущелье и с тех пор не выходил на связь. После этого Альпийская полиция и сотрудники горно-спасательной службы начали его поиски. В ночь на пятницу тело мужчины было найдено в глубокой заводи.
Как сообщает ORF, общее число пострадавших при обвале возросло до девяти, один из них получил серьезные травмы. Восемь из них являются гражданами Австрии, еще один приехал из Венгрии.
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Происшествия , Пожары , Австрия
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