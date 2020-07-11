В Австрии возросло число погибших при обвале камней

Спасатели в пятницу обнаружили тело еще одного погибшего в результате обвала камней в ущелье на юго-востоке Австрии , число пострадавших возросло до девяти, сообщает телерадиокорпорация ORF со ссылкой на заявление главы Альпийской полиции Герхарда Ригльтхальнера.

Ранее сообщалось о двух погибших и семи пострадавших при обвале камней в ущелье Бэреншютцкламм (Bärenschützklamm) у водопадов в среду.

По словам Ригльтхальнера, в четверг вечером двое мужчин сообщили спасателям, что их 30-летний сосед из Словакии в среду пошел в поход в ущелье и с тех пор не выходил на связь. После этого Альпийская полиция и сотрудники горно-спасательной службы начали его поиски. В ночь на пятницу тело мужчины было найдено в глубокой заводи.

Как сообщает ORF, общее число пострадавших при обвале возросло до девяти, один из них получил серьезные травмы. Восемь из них являются гражданами Австрии, еще один приехал из Венгрии.